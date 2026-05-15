Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком Дочь Жириновского рассказала, что он с детства хотел защищать интересы страны

Решение покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского связать жизнь с дипломатией сформировалось еще в детстве, сообщила его дочь Анастасия Боцан-Харченко в интервью ИС «Вести». Переломным моментом стала просьба его матери о помощи из-за семейных конфликтов с отчимом, отметила она.

Очень пронзительно на него подействовали слова, которые ему сказала мама: «Когда же ты наконец вырастешь, чтобы меня защитить?» Ему было очень горько, что он не может ее защитить, что он был вынужден снова позвать своего дядю из соседней комнаты, чтобы тот прибежал и разнял ссорящихся, — рассказала Боцан-Харченко.

Она также рассказала, что будущий политик переживал из-за собственной беспомощности в подобных ситуациях и решил, что в будущем выберет профессию, связанную с защитой других людей и интересов страны. По ее словам, примерно с десяти лет он уже осознанно мечтал о дипломатической карьере.

Ранее Боцан-Харченко рассказала, что Жириновский отомстил своему отчиму за разорванную фотографию родителей, испортив приготовленный борщ. Мать политика Александра Жириновская часто вступала в конфликты со своим супругом. Лидер партии испытывал к нему сильную неприязнь.