15 мая 2026 в 17:12

Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком

Дочь Жириновского рассказала, что он с детства хотел защищать интересы страны

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Решение покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского связать жизнь с дипломатией сформировалось еще в детстве, сообщила его дочь Анастасия Боцан-Харченко в интервью ИС «Вести». Переломным моментом стала просьба его матери о помощи из-за семейных конфликтов с отчимом, отметила она.

Очень пронзительно на него подействовали слова, которые ему сказала мама: «Когда же ты наконец вырастешь, чтобы меня защитить?» Ему было очень горько, что он не может ее защитить, что он был вынужден снова позвать своего дядю из соседней комнаты, чтобы тот прибежал и разнял ссорящихся, — рассказала Боцан-Харченко.

Она также рассказала, что будущий политик переживал из-за собственной беспомощности в подобных ситуациях и решил, что в будущем выберет профессию, связанную с защитой других людей и интересов страны. По ее словам, примерно с десяти лет он уже осознанно мечтал о дипломатической карьере.

Ранее Боцан-Харченко рассказала, что Жириновский отомстил своему отчиму за разорванную фотографию родителей, испортив приготовленный борщ. Мать политика Александра Жириновская часто вступала в конфликты со своим супругом. Лидер партии испытывал к нему сильную неприязнь.

Общество
Владимир Жириновский
ЛДПР
Политика
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

