Погибшего в зоне СВО актера из «Чернобыля» похоронили в родном городе

Погибшего в зоне СВО актера из «Чернобыля» похоронили в родном городе Погибшего на СВО актера Чернявского похоронили в Омске

Похороны актера Павла Чернявского, погибшего в зоне СВО, прошли 31 марта в его родном городе Омске, сообщила ТАСС его племянница Маргарита. Артист погиб при выполнении боевых задач.

Он подписал контракт в октябре 2025 года. Погиб 3 марта в зоне СВО при выполнении боевых задач, был похоронен 31 марта на Приветном кладбище в Омске, — сообщила собеседница агентства.

Чернявский родился в Омске и начал свою сценическую деятельность в 15 лет в театре-студии «Пятый угол». В 2011 году он окончил курсы актерского мастерства в Новосибирском театральном институте.

В его фильмографии насчитывается 39 проектов. Среди наиболее известных работ — сериалы и фильмы «Чернобыль», «Опасная близость», «Клуб», «След», «Счастливы вместе», «Девушки с Макаровым — 2», «Дублер» и другие.

Ранее в зоне военной операции на Украине погиб российский актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова» и «Нереалити». Об этом сообщил его коллега Рамиз Алиев. Артисту было 37 лет.