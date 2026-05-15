15 мая 2026 в 17:47

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными прибыл в Подмосковье

Фото: РИА Новости
Самолет с российскими военнослужащими, возвращенными в результате обмена с подконтрольной Киеву территории, приземлился в Подмосковье, передает РИА Новости. По данным Минобороны РФ, в рамках обмена Россия и Украина передали друг другу по 205 военнопленных.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что нескольких военнопленных вернули в критическом состоянии. Российская сторона получила десятки человек с ампутированными конечностями, подчеркнул он.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские военные применяют против российских военнопленных методы пыток, которые использовались в ходе кампаний в Афганистане и Ираке. Речь идет, в частности, о принудительном утоплении, ударах током, подвешивании за ноги и длительных избиениях. Дипломат уже сообщал о фактах сексуального насилия, изощренных издевательств и морального давления на российских пленных. Он также отметил, что международные организации, посещающие содержащихся под стражей военнослужащих, выполняют свою работу формально и не стремятся узнать правду о происходящем.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

