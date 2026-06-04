«На „ты“ с ИИ»: Воробьев пообещал внедрить в столице киберуроки Воробьев: в школах Московской области внедрят уроки по цифровой грамотности

Власти Московской области заключили соглашение со Сбербанком, направленное на развитие современной образовательной среды в школах, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Документ был подписан главой Подмосковья Андреем Воробьевым и председателем правления Сбербанка Германом Грефом на Петербургском международном экономическом форуме.

На Госсовете президент поддержал, что наши дети должны быть на «ты» с ИИ, со всеми нюансами цифровой грамотности. Эта дисциплина очень важна, и поэтому мы в Московской области с 1 сентября 2026 года начинаем внедрять вместе с командой Сбера киберуроки, — сказал Воробьев.

К пилотному проекту присоединятся 215 учреждений. Воробьев добавил, что с 2027 года такие курсы планируется запустить во всех классах средней школы.

Также губернатор рассказал, что в этом году запустили «Цифровой помощник учителя» с ИИ, который сократил время проверки письменных работ с 3 часов до 30 минут. В пилот вошли школы из пяти округов, а в сентябре проект масштабируют на все Подмосковье.

Ранее председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что использование ИИ в школах повышает риск деградации юного поколения. По ее мнению, нейросети мешают детям формировать мышление.