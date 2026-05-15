Вскрылись страшные подробности применяемых ВСУ пыток

Украинские военные используют против российских военнопленных методы пыток, которые ранее применялись в ходе афганской и иракской кампаний, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости. Речь идет, в частности, о принудительном утоплении, ударах электрическим током, подвешивании за ноги и длительных избиениях.

Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы, <...> которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение, — сказал Мирошник.

Дипломат уже сообщал о фактах сексуального насилия, изощренных издевательств и морального давления на российских пленных. Он также отметил, что международные организации, посещающие содержащихся под стражей военнослужащих, выполняют свою работу формально и не стремятся узнать правду о происходящем.

Ранее Мирошник рассказывал, что украинские военные вводят российским военнопленным неизвестные препараты, а в ряде случаев предупреждают их о неизбежном летальном исходе. Он добавил, что несколько человек, вернувшихся на родину после обмена, признались в прохождении такой процедуры введения инъекции.