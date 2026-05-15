Обмен с Киевом «205 на 205» и прорыв к Орехову: новости СВО к вечеру 15 мая

Россия и Украина обменялись военнопленными, ВС РФ освободили Чаривное и прорвали оборону противника на Ореховском направлении, удары возмездия «Кинжалами». Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Обмен «205 на 205»

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «205 на 205». По информации Минобороны РФ, содействие оказали представители ОАЭ. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Также Москва и Киев планируют передать тела погибших военных. Украинская сторона получит 526 тел, а Россия — 41 тело.

В МИД на фоне обмена сообщили, что несколько военнопленных вернулись в критическом состоянии. Десятки человек прибыли на родину с ампутированными конечностями.

ВС России проломили оборону на Запорожье

Российские войска освободили Чаривное в Запорожской области. Операцию провели бойцы группировки «Восток». Они продолжили наступление вглубь обороны противника. Бои за село продолжались длительное время.

В МО также проинформировали, что после освобождения Чаривного российские военные прорвали украинскую оборону на Ореховском направлении. Постоянное огневое воздействие по позициям и маршрутам снабжения противника, а также слаженная работа штурмовых подразделений позволили создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова. Этот город расположен вблизи линии фронта и используется ВСУ как пункт временной дислокации и логистический узел снабжения передовых позиций.

Кроме того, штурмовые подразделения группировки «Север» освободили село Чайковка в Харьковской области. Бойцы 126-го мотострелкового полка сломили ожесточенное сопротивление 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и полностью выбили последние группы украинских военных с территории села. Значительную помощь наступающей пехоте оказали артиллерийские расчеты, подразделения РСЗО и операторы БПЛА.

Военный эксперт Василий Дандыкин между тем выразил мнение, что основные сражения за Славянск и Краматорск могут развернуться в августе-сентябре. По его словам, российская армия уже приступила к нейтрализации западных поставок вооружения ВСУ, атакуя Западную Украину.

Огненное возмездие «Кинжалами»

Минобороны сообщило, что армия России с 12 по 15 мая нанесла три удара возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса Украины, а также по объектам ВСУ. Удары — один массированный и два групповых — наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками. Это ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России, подчеркнули в ведомстве.

«Рота калек» в мясорубке под Харьковом

Командование ВСУ перебросило в район Избицкого под Харьковом «роту калек» — непригодных к военной службе. Как заявили в российских силовых структурах, речь идет о личном составе 127-й бригады ВСУ.

Среди бойцов есть страдающие от синдрома Мэллори — Вейсса, при котором слизистая пищевода и желудка разрывается с сильным кровотечением. Многие из этих военнослужащих должны были быть уволены из армии после полученных ранений, кто-то был незаконно мобилизован, несмотря на серьезные хронические заболевания.

