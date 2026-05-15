Стало известно об обмене телами военных между Москвой и Киевом ТАСС: Москва и Киев проводят обмен телами военных

Россия и Украина в пятницу, 15 мая, проводят обмен тела погибших военных, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. По его словам, Киеву передадут 526 тел, а Москва получит 41 тело.

Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205». Содействие оказали представители ОАЭ. Сейчас российским военным оказывают психологическую и медицинскую помощь.

