«Спасла тысячи людей»: Миронов высоко оценил деятельность Москальковой

Успешная организация процессов обмена военнопленными и спасение тысяч человеческих жизней в период проведения специальной военной операции стали результатом личных усилий Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в России, заявил лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Парламентарий подчеркнул высокое значение десятилетней деятельности омбудсмена на государственном посту, передает корреспондент NEWS.ru.

Не могу не сказать несколько слов о замечательной большой работе Татьяны Николаевны Москальковой. Ну, вы знаете, что она 10 лет на этом посту, когда началась специальная военная операция, лично она спасла тысячи людей. Лично она навела контакты с уполномоченным по правам человека Украины, и обмен пленными — это ее большая заслуга, — сказал Миронов.

Ранее Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что Россия вызволила из плена 3,7 тыс. военнослужащих. Помимо этого, сотрудникам аппарата омбудсмена удалось выяснить информацию о местонахождении и состоянии еще 9083 бойцов Вооруженных сил РФ.