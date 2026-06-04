«Ожидаем скорейшего освобождения»: Захарова о задержанных в Баку россиянах Захарова: в РФ ожидают скорейшего возвращения задержанных в Баку россиян

Москва рассчитывает на скорейшее освобождение россиян, задержанных в Баку, сообщила представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском экономическом форуме. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, российская сторона поддерживает постоянный контакт с их адвокатами.

Ожидаем скорейшего освобождения задержанных в республике летом прошлого года 11 российских граждан, находимся в постоянном, как вы знаете, контакте с родственниками и адвокатами наших соотечественников, и продолжаем диалог с азербайджанской стороной по всем вопросам, — заявила Захарова.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин указал на важность скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку. Этот вопрос обсуждался с замглавы МИД Азербайджана Самиром Шарифовым в ходе российско-азербайджанских консультаций в Баку с 8 по 11 декабря.

До этого шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи. Журналиста арестовали 30 июня. Также в Россию вернулся директор информационного агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых.