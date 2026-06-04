ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 14:51

«Ожидаем скорейшего освобождения»: Захарова о задержанных в Баку россиянах

Захарова: в РФ ожидают скорейшего возвращения задержанных в Баку россиян

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва рассчитывает на скорейшее освобождение россиян, задержанных в Баку, сообщила представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском экономическом форуме. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, российская сторона поддерживает постоянный контакт с их адвокатами.

Ожидаем скорейшего освобождения задержанных в республике летом прошлого года 11 российских граждан, находимся в постоянном, как вы знаете, контакте с родственниками и адвокатами наших соотечественников, и продолжаем диалог с азербайджанской стороной по всем вопросам, — заявила Захарова.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин указал на важность скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку. Этот вопрос обсуждался с замглавы МИД Азербайджана Самиром Шарифовым в ходе российско-азербайджанских консультаций в Баку с 8 по 11 декабря.

До этого шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи. Журналиста арестовали 30 июня. Также в Россию вернулся директор информационного агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых.

Власть
Азербайджан
Мария Захарова
Баку
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
Эксклюзивные рисунки Джона Леннона передали в британский музей
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.