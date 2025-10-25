Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 15:34

Захарова: шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов вылетел из Баку

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи, заявила РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. Журналиста арестовали 30 июня.

Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи, — сообщила дипломат.

Журналистов издания Sputnik Азербайджан задержали в республике 30 июня. 1 июля главу редакции Игоря Картавых и Белоусова отправили под стражу сроком на четыре месяца. По данным некоторых источников, решение об изменении меры пресечения Картавых было принято накануне встречи Путина и Алиева в Таджикистане.

10 октября Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, а 19 октября он прибыл в Россию. После возвращения в Москву Картавых рассказал, что чувствует себя нормально. По словам журналиста, он рад возвращению домой.

24 октября Хатаинский районный суд Баку изменил меру пресечения для Белоусова. Его перевели из СИЗО на трехмесячный домашний арест. Оба журналиста находились под арестом с 1 июля, пока суд не пересмотрел меру пресечения.

