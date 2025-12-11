Челябинск вышел в финал голосования за звание молодежной столицы России

Челябинск вышел в финал конкурса за звание молодежной столицы России — 2026, сообщает «ФедералПресс». Победитель получит приоритетное право на проведение федеральных молодежных мероприятий.

Молодежь верит, что победа позволит реализовать поистине знаковые проекты: открыть Дом молодежи, сделать город организатором ярких федеральных событий, концертов и форумов. Мы сможем приглашать еще больше выдающихся спикеров, артистов и экспертов со всей России, — рассказал министр молодежи региона Юрий Болдырев.

Помимо Челябинска в финал попали Вологда, Смоленск, Сыктывкар, Салехард и Томск. Итоговое голосование пройдет 22 декабря этого года.

