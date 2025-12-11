Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 10:18

Челябинск вышел в финал голосования за звание молодежной столицы России

Челябинск, Россия Челябинск, Россия Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Челябинск вышел в финал конкурса за звание молодежной столицы России — 2026, сообщает «ФедералПресс». Победитель получит приоритетное право на проведение федеральных молодежных мероприятий.

Молодежь верит, что победа позволит реализовать поистине знаковые проекты: открыть Дом молодежи, сделать город организатором ярких федеральных событий, концертов и форумов. Мы сможем приглашать еще больше выдающихся спикеров, артистов и экспертов со всей России, — рассказал министр молодежи региона Юрий Болдырев.

Помимо Челябинска в финал попали Вологда, Смоленск, Сыктывкар, Салехард и Томск. Итоговое голосование пройдет 22 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что Национальная премия «Патриот» от Роспатриотцентра Росмолодежи состоялась в рамках Всероссийского патриотического форума. Торжественная церемония объединила педагогов, волонтеров, поисковиков, наставников, а также представителей госструктур, силовых ведомств, бизнеса и культуры.

