Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидаются сильные морозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 2 по 4 января, ждать ли моросящих снегопадов и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, пик похолодания в Москве ожидается в ночь на 2 января.

«Воздух в мегаполисе остынет до –15 градусов, по области местами до –20 градусов, а вот с наступлением дня скажется приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном: небо нахмурится, с 15:00 начнутся обложные снегопады, усилится ветер, завьюжат метели с ухудшением видимости до 1–4 км, сугробы в городе вырастут до 25 см, температура повысится до –11 градусов. В последующие дни (3 и 4 января) снег меньшей интенсивности продолжится, мороз смягчится до –6 градусов, после чего вновь станет постепенно усиливаться — и к Рождеству столбики термометров опустятся до –12 градусов», — рассказал синоптик.

По данным метеосервисов, пятница, 2 января, станет самым холодным днем этой недели. Дневная температура составит около –8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до –15 градусов. Погода будет пасмурной, ожидается снег, который в сочетании с морозом создаст условия для гололедицы на дорогах и тротуарах.

В субботу, 3 января, в столицу придет заметное потепление. Температурный фон поднимется на несколько градусов. Днем воздух прогреется до –5 градусов, а ночью похолодает до –8 градусов. Осадки в виде снега продолжат идти, при этом в отдельных районах области может наблюдаться метель. Ветер останется умеренным, преимущественно южным.

Воскресенье, 4 января, сохранит такую же тенденцию. Дневная температура будет колебаться около –4 градусов, а ночью вновь установятся морозы в районе –8 градусов. Снегопад, по прогнозам, будет слабым, но периодическим

Таким образом, в российской столице в конце недели моросящих снегопадов и тепла до 0 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге, в пятницу, 2 января, днем температура составит около –9 градусов, а ночью опустится до –16 градусов. Однако из-за высокой влажности и умеренного ветра, преимущественно восточного направления, холод будет ощущаться сильнее. Ожидаются периодические снегопады, которые могут начаться в послеобеденное время и продолжаться до позднего вечера. Атмосферное давление будет достаточно низким, около 744–745 миллиметров ртутного столба.

Суббота, 3 января, принесет с собой заметное потепление. Температурный фон плавно поднимется, и дневные показатели достигнут –5 градусов, а ночные — около –10 градусов. Однако осадки не прекратятся — ожидается снег, который местами может быть умеренным. Ветер немного ослабнет, но останется восточным. Именно в этот день снежный покров в городе может существенно увеличиться.

Воскресенье, 4 января, станет наиболее мягким днем в Северной столице. Прогнозируется, что днем воздух прогреется до минус –3 градусов, а ночью похолодает до –7 градусов. Осадки будут продолжаться в виде слабого, но практически постоянного снега. Ветер будет очень слабым, преимущественно восточным и северо-восточным.

