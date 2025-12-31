Что будет с рублем? Курс сегодня, 31 декабря, что с долларом, евро и юанем

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru заявил, что при оптимистичном прогнозе в начале 2026 года американская валюта будет стоить 72–80 рублей. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 31 декабря?

Курс доллара, евро и юаня 31 декабря

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 31 декабря, составляет 78,2267 рубля, курс евро — 92,0938 рубля, курс юаня — 11,1592 рубля.

По итогам 2025 года рубль показал рекордное укрепление, однако в начале 2026 года финансовые аналитики ожидают смены тренда на постепенное ослабление национальной валюты. Также запланированное сокращение объемов продажи валюты Банком России и Минфином более чем вдвое с начала года лишит рубль серьезной поддержки, добавили эксперты.

Что будет с рублем в начале 2026 года

По словам Петра Щербаченко, в основе прогноза лежат ожидания постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 12–14% к лету 2026 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«К лету 2026 года ожидается постепенное снижение ключевой ставки до уровня 12–14%. Снижение точно будет плавным и постепенным, возможны остановки на определенном уровне при необходимости оценки последствий изменений в экономике. Текущая ключевая ставка ЦБ РФ в 16% делает рублевые депозиты интересными безрисковыми вложениями для населения. Это снижает спрос на валюту, что позитивно сказывается на курсе рубля», — рассказал он.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что в начале следующего года российскую валюту ждет небольшое ослабление по отношению к доллару и евро.

«Делать краткосрочный прогноз и точно угадать точку разворота рубля на текущем рынке стало еще сложнее, чем обычно, но в общих рамках в первом квартале 2026 года ждем движение в интервал 85–90 рублей за доллар для начала», — отметила эксперт в разговоре с РБК.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с NEWS.ru уточнил, что в начале 2026 года основные колебания валюты будут в диапазоне 60–85 рублей за доллар США.

«Лично я считаю, что оснований для долгосрочного укрепления курса доллара США к рублю ни в настоящее время, ни к 2042 году нет. Думаю, что курс доллара США будет волатилен, это нормальная ситуация для финансового рынка. Оснований для устойчивого превышения даже отметки в 100 рублей за доллар я не просматриваю. Этому будет способствовать низкий уровень доверия россиян к американской валюте как недружественной», — пояснил экономист.

