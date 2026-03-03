Белый дом опубликовал «веселое» видео с ударами по Ирану под песню Macarena

Белый дом опубликовал «веселое» видео с ударами по Ирану под песню Macarena Белый дом опубликовал ролик с ударами по Ирану под песню Macarena

В TikTok-канале Белого дома появилось видео с нарезками ударов по Ирану под ритмичную песню Macarena испанского дуэта Los Del Rio. В ролике показаны американские военные, истребители и моменты запуска ракет. Он набрал 325 тыс. лайков.

Пост быстро превратился в набор мемов, шуток и споров. В комментариях под видео сразу появилось GIF-изображение, на котором убитый при атаке верховный лидер Ирана Али Хаменеи выглядит пораженным взрывной волной.

При этом многие напомнили о серьезности происходящего. Они указали, что война не должна превращаться в развлечение, и задались вопросом, «в каком мире мы живем, если Белый дом выкладывает военные удары под музыку». Некоторые пользователи призывали политиков «драться один на один», вместо того чтобы втягивать в конфликт гражданские страны.

Ранее в Вооруженных силах США заявили об уничтожении командно-контрольных пунктов КСИР. Американская армия также ударила по иранским системам ПВО, пусковым установкам ракет и беспилотников, а также по военным аэродромам.