Адвокат дал советы, как правильно проверить квартиру перед покупкой

Перед покупкой квартиры необходимо проверить всю историю собственности, заказав расширенную выписку из ЕГРН, заявил LIFE.ru адвокат Михаил Сазанов. В соответствующем документе будут указаны текущий и все предыдущие владельцы недвижности, а также основания перехода прав. Резкая смена нескольких собственников за очень короткий срок — тревожный знак, отметил юрист.

Квартира может быть юридически «несвободна», даже если фактически в ней никто не проживает. Самое распространенное обременение — ипотека. Продажа залогового жилья возможна, однако требует согласия банка и соблюдения специальной процедуры (например, оформления аккредитива). В выписке из ЕГРН в графе «Обременения» после погашения кредита должна стоять отметка об отсутствии записей, — предупредил Сазанов.

Он посоветовал не просто убедиться в законности основания владения имуществом, но и проверить семейный статус продавца. Если квартира куплена в браке, нужно будет нотариальное согласие супруга. А если в сделке фигурирует несовершеннолетний собственник, потребуется разрешение органов опеки. Наконец, важно проверить техническое состояние жилья и запросить у продавца справку об отсутствии задолженности за ЖКУ, заключил юрист.

Ранее юрист Анастасия Чижова заявила, что ряд накопившихся коммунальных долгов не является основанием для изъятия и продажи квартиры с торгов. Однако существуют редкие исключения, когда лишиться недвижимости все же можно, например в рамках процедуры банкротства, уточнила она.