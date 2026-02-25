Юрист развеяла миф о потере квартиры из-за долгов по ЖКХ Юрист Чижова: квартиру за долги по ЖКУ отнимут, только если она у вас не одна

Россиянам, опасающимся потерять единственное жилье из-за накопившихся коммунальных долгов, не стоит переживать, так как рядовые неплатежи не являются основанием для изъятия и продажи квартиры с торгов, заявила NEWS.ru младший юрист МКА «Яковлев и Партнеры» Анастасия Чижова. Однако существуют редкие исключения, когда лишиться недвижимости все же можно, например, в рамках процедуры банкротства, уточнила она.

Если квартира — единственное жилье, действует защита, закрепленная в пункте 1 статьи 446 ГПК РФ. На единственное пригодное для проживания помещение должника и членов его семьи взыскание не обращается. Это и есть исполнительский иммунитет. При обычной задолженности по ЖКХ квартиру не изымут и не продадут с торгов. Максимум — взыщут долг, наложат арест на счета, начнут удерживать средства из доходов, — сказал Чижова.

По словам юриста, сам по себе долг за коммунальные услуги не означает, что у собственника отнимут квартиру. Для лишения права собственности нужны совсем другие основания: либо исполнительное производство при отсутствии так называемого иммунитета, либо специальные случаи, прямо предусмотренные законом.

Тем не менее, юрист отметила, что закон предусматривает исключения. Речь идет о так называемом «роскошном» жилье. В рамках процедуры банкротства физического лица суд может разрешить продажу даже единственной квартиры, если ее площадь и стоимость явно избыточны.

Как разъяснял Конституционный суд, защита не должна превращаться в злоупотребление правом. В этом случае квартира реализуется на торгах, из вырученных средств должнику приобретается другое, скромное, но пригодное для жизни помещение, а остаток идет на погашение требований кредиторов, — сказала Чижова.

По ее словам, это сложная и редкая процедура, которая проходит под строгим судебным контролем и применяется исключительно в делах о банкротстве.

