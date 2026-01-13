Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 12:04

Данные о неплательщиках алиментов появились в открытом доступе

Реестр неплательщиков алиментов открылся на «Госуслугах»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Реестр неплательщиков алиментов стал доступен на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минцифры РФ. Сервис работает без авторизации и не требует ввода паспортных данных.

Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на «Госуслугах». На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов, — сказано в сообщении.

Для проверки нужны фамилия, имя, отчество и дата рождения человека. В список включают только тех, кого уже привлекали к ответственности или объявляли в розыск за неуплату.

В ФССП подчеркнули, что открытый реестр должен мотивировать должников рассчитываться с обязательствами и позволит оценивать финансовую добросовестность человека при заключении сделок. По данным на декабрь 2025 года, в список попали 302,9 тыс. человек.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что выплата алиментов одеждой, продуктами, оплатой обучения или лечения поможет избежать нецелевых трат. Он отметил, что регулировать такое нововведение могли бы специальные комитеты.

