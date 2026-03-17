Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 марта?

В ночь на вторник, 17 марта, ВСУ продолжили атаковать российскую столицу. В настоящий момент известно о 207 сбитых беспилотниках. Канал «Осторожно, Москва» пишет, что налет на крупнейший город РФ стал «самым мощным с начала года».

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Минобороны России информацию об атаке на Москву пока не комментировало.

Также ночью во вторник Белгородская область вновь подверглась атаке БПЛА ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в результате налета пострадали пять человек, четверо из которых дети.

«Город Короча атакован двумя беспилотниками ВСУ. Ранены пятеро, в том числе четверо несовершеннолетних», — написал Гладков.

По данным главы области, среди пострадавших: 18-летний юноша, получивший ссадину лица, 16-летняя девушка с раной руки и повреждением ног, кроме того, у другой раненной травма стопы, у еще двух 16-летних подростков ссадины мягких тканей головы и спины.

«Бригада скорой оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались. В социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух МКД и в двух частных домах. Также осколками посечены шесть легковых автомобилей», — добавил губернатор.

В результате атаки второго беспилотника были повреждены крыша, фасад и остекление торгового здания.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Губернатор Ульяновской области накануне в своем Telegram-канале заявил о налете БПЛА на регион. По его словам, перехвачены пять дронов. Глава региона уточнил, что пострадавших нет.

Атаке БПЛА подверглась и Воронежская область. По информации губернатора региона Александра Гусева, в течение ночи силы ПВО ликвидировали шесть украинских дронов. Он добавил, что обошлось без пострадавших.

«На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия. Частично производственный процесс на нем в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлен», — отчитался Гусев.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. В Минобороны ситуацию не комментировали.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской область 55 беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали шесть человек. Он отметил, что один мужчина получил ранения в результате детонации дрона в селе Мощеное. Также в Грайворонском округе пострадал боец «Орлана».

«В городе Грайвороне FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в областную клиническую больницу. Машина повреждена. В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по микроавтобусу. Двое пострадавших — мужчина и женщина — были доставлены в Шебекинскую ЦРБ бойцами самообороны», — написал Гладков.

Он добавил, что еще один мирный житель пострадал в селе Графовка: мужчину в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы и спины доставили в Шебекинскую ЦРБ. Также, по информации губернатора, в регионе повреждены частные дома, машины, а хутор Екатериновка остался без электроснабжения в результате удара по объекту инфраструктуры. В Минобороны ситуацию не комментировали.

Мирный житель получил травмы в результате атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в селе Чаусы Погарского района: там дроны-камикадзе ударили по территории сельхозпредприятия.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден трактор», — сказал глава региона.

В Минобороны эту информацию не комментировали.

