15 марта 2026 в 16:06

Дроны ВСУ в приграничье в качестве цели выбрали мирного жителя

Губернатор Богомаз: мужчина получил ранения в результате атаки ВСУ под Брянском

Фото: Социальные сети
В Брянской области при атаке беспилотников пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории сельскохозяйственного предприятия, применив дроны-камикадзе. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки дронами-камикадзе на территорию сельхозпредприятия в селе Чаусы Погарского района, к сожалению, ранен мирный житель, — написал губернатор.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что девять человек, пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску, перевезли в ведущие медучреждения Москвы для дальнейшего лечения. Раненых приняли НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, НМХЦ имени Пирогова, а также несколько городских больниц столицы.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали Стародубский муниципальный округ Брянской области. В результате удара дронов-камикадзе повреждения получили пять гражданских автомобилей. Местные власти тогда сообщили, что пострадавших нет, а на месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

