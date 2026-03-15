Дроны ВСУ в приграничье в качестве цели выбрали мирного жителя Губернатор Богомаз: мужчина получил ранения в результате атаки ВСУ под Брянском

В Брянской области при атаке беспилотников пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории сельскохозяйственного предприятия, применив дроны-камикадзе. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки дронами-камикадзе на территорию сельхозпредприятия в селе Чаусы Погарского района, к сожалению, ранен мирный житель, — написал губернатор.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что девять человек, пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску, перевезли в ведущие медучреждения Москвы для дальнейшего лечения. Раненых приняли НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, НМХЦ имени Пирогова, а также несколько городских больниц столицы.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали Стародубский муниципальный округ Брянской области. В результате удара дронов-камикадзе повреждения получили пять гражданских автомобилей. Местные власти тогда сообщили, что пострадавших нет, а на месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.