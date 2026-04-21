Путин одним словом описал ситуацию в приграничье

21 апреля 2026 в 15:40

Путин: обстановка в приграничных регионах России остается непростой

Фото: kremlin.ru
Обстановка в приграничных регионах России остается непростой, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». В частности, он отметил Курскую область.

Ситуация непростая в приграничье остается, в том числе и в Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что российские военные планомерно формируют буферную зону вдоль украинской границы. Глава государства подчеркнул, что деятельность в этом направлении будет последовательно продолжаться.

Кроме того, президент отметил, что единство и сплоченность позволят России добиться всех поставленных задач в рамках специальной военной операции. Путин заявил, что гражданам страны необходимо держаться вместе.

Также российский лидер выразил надежду, что на предстоящих выборах в Госдуму граждане поддержат созидательные программы настоящих патриотов и практиков. Глава государства подчеркнул, что любые попытки внести разлад в общество и расшатать ситуацию будут решительно пресечены.

