Обстановка в приграничных регионах России остается непростой, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». В частности, он отметил Курскую область.

Ранее Путин заявил, что российские военные планомерно формируют буферную зону вдоль украинской границы. Глава государства подчеркнул, что деятельность в этом направлении будет последовательно продолжаться.

Кроме того, президент отметил, что единство и сплоченность позволят России добиться всех поставленных задач в рамках специальной военной операции. Путин заявил, что гражданам страны необходимо держаться вместе.

Также российский лидер выразил надежду, что на предстоящих выборах в Госдуму граждане поддержат созидательные программы настоящих патриотов и практиков. Глава государства подчеркнул, что любые попытки внести разлад в общество и расшатать ситуацию будут решительно пресечены.