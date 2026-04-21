21 апреля 2026 в 15:45

«Так и будем действовать дальше»: Путин раскрыл тактику ВС РФ в приграничье

Путин: российские военные создают зону безопасности на границе с Украиной

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российские военные постепенно создают зону безопасности на границе с Украиной, заявил на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» президент РФ Владимир Путин. По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.

Постепенно она создается на сопредельной территории. Так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что ситуация в приграничных субъектах РФ продолжает оставаться напряженной. В качестве примера глава государства привел Курскую область.

Кроме того, Путин отметил, что единство граждан позволит стране выполнить все задачи специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что россиянам важно сохранять сплоченность.

Также президент сказал, что спровоцированный Западом государственный переворот на Украине привел к трагической цепочке событий в этом направлении. Помимо этого, глава государства назвал ответственной за происходящее предыдущую американскую администрацию.

