Путин раскрыл, что стало стартовой точкой кризиса на Украине Путин: цепочка трагических событий на Украине началась с госпереворота

Поддержанный Западом государственный переворот на Украине запустил цепочку трагических событий на этом направлении, заявил президент России Владимир Путин. Как передает РИА Новости, руководитель страны отметил, что виновна в этом и предыдущая администрация США.

Это они (прежняя администрация США и руководство стран ЕС, — NEWS.ru) поддержали госпереворот на Украине, который затем и стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор на украинском направлении происходят, — сказал глава государства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе осмотра выставки Росгвардии, что президент РФ приложил колоссальные усилия и делал буквально все возможное, чтобы не допустить начала военного противостояния на Украине. По словам спикера, ответственность за кровопролитие лежит исключительно на лидерах западных государств и Киеве.

До этого президент США Дональд Трамп заявил нехватка боеприпасов в Соединенных Штатах возникла после масштабной помощи Украине при прежней администрации. Он добавил, что экс-глава Белого дома Джо Байден направил Киеву крупные объемы вооружения и финансов, но не обеспечил своевременное пополнение американских запасов.