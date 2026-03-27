Путин раскрыл, что стало стартовой точкой кризиса на Украине

27 марта 2026 в 15:22

Путин: цепочка трагических событий на Украине началась с госпереворота

Поддержанный Западом государственный переворот на Украине запустил цепочку трагических событий на этом направлении, заявил президент России Владимир Путин. Как передает РИА Новости, руководитель страны отметил, что виновна в этом и предыдущая администрация США.

Это они (прежняя администрация США и руководство стран ЕС, — NEWS.ru) поддержали госпереворот на Украине, который затем и стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор на украинском направлении происходят, — сказал глава государства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе осмотра выставки Росгвардии, что президент РФ приложил колоссальные усилия и делал буквально все возможное, чтобы не допустить начала военного противостояния на Украине. По словам спикера, ответственность за кровопролитие лежит исключительно на лидерах западных государств и Киеве.

До этого президент США Дональд Трамп заявил нехватка боеприпасов в Соединенных Штатах возникла после масштабной помощи Украине при прежней администрации. Он добавил, что экс-глава Белого дома Джо Байден направил Киеву крупные объемы вооружения и финансов, но не обеспечил своевременное пополнение американских запасов.

Тактильная стабильность: почему нам важно засыпать в знакомых ощущениях
В Госдуме раскрыли стратегический просчет США в войне с Ираном
Литва ищет лазейку, чтобы расплатиться с Белоруссией за фуры
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров
Социологи ответили, как уровень образования родителей влияет на детей
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

