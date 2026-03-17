Володин: Путин делал все, чтобы предотвратить конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин приложил колоссальные усилия и делал буквально все возможное, чтобы не допустить начала военного конфликта на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе осмотра выставки Росгвардии. Он добавил, что ответственность за кровопролитие лежит исключительно на лидерах западных стран и Киеве.

К ситуации на Украине самое непосредственное отношение имеют и Соединенные Штаты, Англия, Германия, Франция. <...> Наш президент делал все для того, чтобы этого не допустить, — сказал Володин

Володин отметил, что сегодня против России на Украине выступает почти весь блок НАТО, финансируя военные действия и поставляя наемников. При этом спикер Госдумы выразил уверенность в неизбежной победе России, отметив, что российские войска не просто сдерживают натиск, но и успешно продвигаются вперед. Он также пообещал, что депутаты сделают все необходимое для поддержки военнослужащих.

Чем быстрее там наведем порядок, а победа обязательно будет за нами, тем быстрее люди с облегчением вздохнут, — резюмировал он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины организуют массированные атаки, чтобы вынудить Россию ответить жестко. По его словам, это попытка украинского президента Владимира Зеленского переложить ответственность за конфликт на Москву.