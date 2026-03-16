16 марта 2026 в 12:39

Раскрыта коварная цель ВСУ в массированных атаках на Россию

Военэксперт Кнутов: ВСУ хотят спровоцировать РФ на жесткий удар по мирным людям

Вооруженные силы Украины проводят массированные атаки, пытаясь вынудить Россию ответить жестко и ударить по мирным жителям, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, так украинский президент Владимир Зеленский стремится переложить ответственность за продолжение конфликта на Москву.

Цель атак [ВСУ], естественно, — спровоцировать жесткий ответный удар, чтобы ему подверглось мирное население Украины. Зеленский оказался в крайне нехорошей ситуации. [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) прямо обвинил его, что мирное соглашение с Россией не подписывается из-за его позиции, и поэтому в продолжении конфликта виноват только украинский президент. Это послужило основанием, чтобы попытаться подставить РФ как сторону, которая не дает Зеленскому заключить сделку, — пояснил Кнутов.

Он предположил, что Вооруженные силы Украины продолжат подобные атаки на Россию. По мнению военэксперта, украинские войска ищут слабые места в обороне и пытаются найти тактические приемы для прорыва и удара. При этом, отметил Кнутов, их цель не столько военная, сколько психологическая — деморализовать население.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что российские военные должны отвечать на каждый украинский дрон, летящий в сторону Москвы, десятками или даже сотнями своих беспилотников. По его словам, для защиты мирных жителей нужно не только сбивать БПЛА ВСУ, но и устранять саму возможность их запуска.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
