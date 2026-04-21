Путин рассказал, как Россия сможет достичь всех целей СВО

Россия сможет достичь всех целей СВО благодаря сплоченности, заявил на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение» президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые передает РИА Новости, россиянам необходимо быть вместе.

Главное — быть вместе, что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей специальной военной операции, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из важнейших целей специальной военной операции Вооруженных сил России по-прежнему является демилитаризация Украины и лишение ее возможности наносить удары. Так он ответил на вопрос о действиях России после атак ВСУ.

До этого пресс-секретарь президента России отметил, что проведение специальной военной операции будет продолжаться до тех пор, пока Киев не примет необходимые решения. Песков также подчеркнул, что возможность мирного урегулирования кризиса на Украине сохраняется.

Также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия поддерживает переговоры по урегулированию украинского конфликта, но целей СВО все равно достигнет. По его словам, все поставленные Верховным главнокомандующим задачи будут выполнены.