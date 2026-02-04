Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 13:37

В Кремле заявили о продолжении СВО

Песков: Москва продолжит СВО, пока Киев не примет нужных решений

До тех пор, пока Киев не примет нужные решения, Москва будет продолжать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что мирное урегулирование украинского конфликта остается возможным, передает ТАСС.

Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость. Но пока соответствующие решения Киевом не приняты, специальная военная операция продолжается, — прокомментировал Песков.

Ранее аналитик Марк Слебода заявил, что авиаудары по объектам украинского военно-промышленного комплекса ослабляют боевые возможности Киева. В эфире YouTube-канала Rachel Blevins он отметил, что это способствует приближению окончания конфликта. Он также подчеркнул, что это может привести к политическому и экономическому кризису на Украине из-за сильного давления.

До этого Песков сообщил, что российские военные атакуют объекты, которые они считают связанными с оборонно-промышленным потенциалом Украины. Он также подчеркнул, что, несмотря на продолжающиеся переговоры, специальная военная операция продолжается.

