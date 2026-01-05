Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 16:17

Венгрия выразила надежду на снятие санкций с России

Орбан: Венгрия надеется, что санкции против России будут сняты к 2027 году

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия рассчитывает на завершение конфликта на Украине к 2027 году и последующую отмену санкций против России, заявил премьер-министр государства Виктор Орбан. Он отметил, что план ЕС по запрету импорта нефти и газа из России крайне вреден для Венгрии, передает РИА Новости.

Мы надеемся, что к 2027 году нынешняя военная ситуация закончится, установится сбалансированная новая ситуация между Россией и Украиной и в результате санкции будут сняты, — прокомментировал Орбан.

Помимо этого, премьер-министр отметил, что после принятия окончательного решения Будапешт планирует подать в суд на Еврокомиссию за злоупотребление правовой базой. По мнению венгерской стороны, санкции по сути представляют собой торговое решение, принятое без согласования со всеми государствами ЕС.

Ранее сообщалось, что импорт российской нефти в Индию вырос до 7,7 млн тонн, несмотря на введенные санкции. Это на 7% выше уровня 2022 года и является максимальным показателем с 2025 года. Этот рост произошел на фоне угроз США ввести вторичные санкции против компаний, сотрудничающих с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом.

