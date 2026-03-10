Трамп подтвердил планы США отменить «нефтяные» санкции

Вашингтон готов отменить часть ограничений против нефтяной отрасли других стран, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида). По его словам, возможно, он не станет их восстанавливать даже после стабилизации ситуации.

Мы отменяем часть связанных с нефтью санкций. Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, может быть, нам не придется их возвращать, — указал Трамп.

Заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса, вызванного ситуацией вокруг Ормузского пролива и контроля его иранскими силами. Цены на нефть взлетели до многолетних максимумов, а снятие санкций может привести к увеличению предложения на рынке и стабилизации цен.

Ранее Reuters со ссылкой на источники проинформировал, что администрация главы Белого дома рассматривает вариант ослабления санкций против российской нефти. Как уточнили журналисты, решение может быть связано с резким падением цены на энергоресурс марки Brent. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X обратил внимание, что уже обсуждал вопрос отмены рестрикций с представителями США. По его словам, западные санкции наносят ущерб мировой экономике.