Составили список опасных вредных привычек: как уберечь себя от менингита

Составили список опасных вредных привычек: как уберечь себя от менингита

У многих россиян есть нехорошие привычки — ковыряют в носу, трогают лицо руками и грызут ногти. По словам врачей, эти действия, кажущиеся безобидными, повышают риск микротравм и ведут к распространению микробов. Какие вредные привычки могут вызвать серьезные заболевания, в частности менингит, — в материале NEWS.ru.

В чем заключается главная опасность дурных привычек

Соблюдение гигиены — один из ключевых факторов профилактики инфекционных и воспалительных заболеваний, пояснил NEWS.ru невролог, педиатр Дмитрий Малых.

По его словам, в повседневной жизни многие люди совершают привычные действия, которые кажутся безобидными, но на самом деле могут нарушить естественные защитные механизмы кожи и слизистых.

«Неправильные гигиенические привычки повышают риск микротравм, раздражения и распространения микробов. Поэтому важно не только соблюдать гигиену, но и избегать распространенных ошибок, которые могут незаметно вредить здоровью», — пояснил собеседник.

Ковыряние в носу

Привычка ковырять в носу может оказаться очень опасной, предупредил в разговоре с NEWS.ru оториноларинголог Валентина Харитонова.

«В полости носа есть зона Киссельбаха, богатая сосудами. Поэтому даже небольшие царапины ногтем открывают ворота для инфекции, например, для стафилококка. В особо запущенных случаях можно повредить сосуды, вызвав кровотечение, или занести инфекцию вглубь, вплоть до менингита», — пояснила врач.

Харитонова порекомендовала промывать нос солевыми растворами и увлажнять помещение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чистка ушей ватными палочками

Ватные палочки предназначены для косметологических процедур, например, чтобы поправить макияж, пояснила Харитонова.

«На ватных палочках даже имеется предупреждение — не использовать их для чистки ушей. Вставляя палочку глубоко, вы не вытаскиваете серу, а утрамбовываете ее, формируя серную пробку. Кроме того, очень легко поцарапать тонкую кожу слухового прохода или даже повредить барабанную перепонку», — пояснила собеседница.

Если вас беспокоит ушная сера, то нужно сходить к врачу для промывания, сказала доктор.

Частое мытье кожи с мылом

Еще одна вредная привычка — частое мытье кожи с мылом и постоянное использование мочалок. По словам Харитоновой, кожа покрыта защитной гидролипидной мантией, которая оберегает нас от бактерий и пересыхания.

«Если ее постоянно смывать агрессивными поверхностно-активными веществами из гелей для душа, то она становится сухой, трескается и теряет иммунитет», — пояснила она.

В то же время Малых заявил, что многие люди моют руки слишком быстро — за три–пять секунд.

«Для эффективного удаления микробов нужно мыть руки не менее 20 секунд, тщательно очищая межпальцевые промежутки и область под ногтями», — подчеркнул он.

Использование чужих полотенец

Харитонова отметила, что влажная ткань является идеальной средой для размножения грибков, стафилококков и клещей.

«Вытираясь чужим полотенцем, можно легко подхватить грибок кожи или конъюнктивит. Лучше иметь два индивидуальных полотенца — для лица и тела. Их следует менять раз в неделю», — подчеркнула она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выдавливание прыщей

Выдавливание прыщей, прежде всего на лице, может привести к плачевным последствиям, предупредила Харитонова. По ее словам, в области носогубного треугольника кровоток напрямую связан с сосудами головного мозга.

«Грязными руками можно легко занести инфекцию в ранку, что приведет к фурункулезу, а в худшем случае — к тромбозу кавернозного синуса. Лучше обратиться к косметологу для подбора терапии акне», — посоветовала специалист.

Привычка грызть ногти

Под ногтями находится множество инфекций, в том числе прекрасно сохраняются яйца глистов, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Смирнов.

«Когда кусаешь ногти, их частицы напрямую попадают в желудочно-кишечный тракт, вызывая инфицирование. Кроме того, при откусывании ногтей возникают микротрещины на эмали зубов. Лучше аккуратно обрезать ногти маникюрными ножницами или ходить на маникюр», — пояснил врач.

Чихание в ладони

Лучше забыть про чихание в ладонь и сморкание в многоразовые платки, отметила Харитонова.

«Когда чихаешь в ладонь, то все микробы и вирусы остаются на руке. Этой рукой вы через минуту откроете дверь, возьметесь за поручень в автобусе или пожмете руку. Таким образом разносится инфекция. Лучше чихать в сгиб локтя или в одноразовую салфетку, которую нужно сразу выбросить», — пояснила она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Редкая смена зубной щетки

Следует регулярно менять зубные щетки, подчеркнул Малых.

«Со временем на щетке накапливаются микроорганизмы. Ее рекомендуется менять каждые два-три месяца, а также после перенесенных инфекций», — посоветовал он.

Привычка трогать лицо руками

Привычка трогать лицо руками свойственна многим людям, отметил Малых. По его словам, на руках постоянно находятся микроорганизмы, которые легко попадают на слизистые глаз, носа и рта.

Постоянное использование антисептиков

Со времен пандемии коронавирусной инфекции многие россияне приобрели новую привычку — регулярное использование антисептических средств, подчеркнул Смирнов. По его словам, избыточное применение спиртовых санитайзеров сушит кожу и нарушает ее микробиом. В обычных условиях достаточно мыть руки с мылом, пояснил врач.

Читайте также:

Молодость под контролем: что менять в питании и привычках после 25 лет

Правильное питание без вреда для психики: как уберечь детей от ожирения

Как сохранить зоркость: продукты и полезные привычки для здоровья глаз