Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 16:21

Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте

Врач Батищева: частое мытье рук поможет не заразиться от коллег в офисе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Частое мытье рук, проветривание и использование антисептика поможет не заразиться от коллег в офисе, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заведующая поликлиникой №4 «Нахабино» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Лариса Батищева. Она отметила, что в холодную погоду необходимо заботиться о защите иммунитета.

Научные данные подтверждают, что полноценный сон, достаточное потребление жидкости, адекватный уровень витамина D и умеренная физическая активность способны улучшать сопротивляемость организма инфекциям. Это не «быстрая защита», но фактор, который уменьшает вероятность тяжелого течения заболевания, — рассказала Батищева.

Врач призвала ограничить личный контакт с окружающими при появлении первых симптомов, чтобы не участвовать в дальнейшей цепочке передачи инфекции. Она отметила, что такими симптомами могут стать боль в горле, слабость или повышение температуры.

Ранее врач Иван Коновалов рассказал, что новый штамм гриппа начинается более внезапно, чем ОРВИ. По его словам, главная опасность гриппа заключается в его осложнениях.

здоровье
вирусы
профилактика
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как вести себя после недоразумений на корпоративе
Москва справилась с пиком заболеваемости гриппом и ОРВИ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.