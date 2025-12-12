Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте

Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте Врач Батищева: частое мытье рук поможет не заразиться от коллег в офисе

Частое мытье рук, проветривание и использование антисептика поможет не заразиться от коллег в офисе, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заведующая поликлиникой №4 «Нахабино» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Лариса Батищева. Она отметила, что в холодную погоду необходимо заботиться о защите иммунитета.

Научные данные подтверждают, что полноценный сон, достаточное потребление жидкости, адекватный уровень витамина D и умеренная физическая активность способны улучшать сопротивляемость организма инфекциям. Это не «быстрая защита», но фактор, который уменьшает вероятность тяжелого течения заболевания, — рассказала Батищева.

Врач призвала ограничить личный контакт с окружающими при появлении первых симптомов, чтобы не участвовать в дальнейшей цепочке передачи инфекции. Она отметила, что такими симптомами могут стать боль в горле, слабость или повышение температуры.

