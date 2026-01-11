Атака США на Венесуэлу
Эта крупа уберет ваши бока! Готовим полбу по секретному рецепту

Эта крупа уберет ваши бока! Готовим полбу по секретному рецепту
Ищете вкусный и сытный вариант ужина, который не отразится на фигуре? Тогда этот рецепт создан для вас! Полба — древняя и невероятно полезная крупа, которая станет основой вашего прекрасного низкокалорийного ужина. Она надолго дарит чувство сытости и помогает мягко очистить организм, способствуя уменьшению объема живота и боков.

Для приготовления вам понадобятся простые и доступные ингредиенты: один стакан полбы, два стакана воды для варки, спелый кабачок, сладкий перец, красная луковица, пара зубчиков чеснока, горсть свежего шпината, 80 граммов рассольного сыра фета, оливковое масло, соль и ароматные травы согласно вашим предпочтениям. Сначала сварите полбу до готовности. Пока крупа варится, обжарьте на скромном количестве масла лук, чеснок, кабачок и перец до мягкости. Затем смешайте готовую полбу с овощами, присоедините к ним шпинат и покрошенный сыр фета, прогрейте все вместе пару минут. Блюдо получается сбалансированным, питательным и очень ярким.

Такой подход к питанию доказывает, что правильный низкокалорийный ужин может быть по-настоящему вкусным и разнообразным. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь легкостью!

Ранее мы делились рецептом роллов без риса — с ними легче быть стройной.

