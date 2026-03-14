Забыла о куличах. Этот французский рулет с фаршем и яйцами станет главным блюдом Пасхи. Красивее кулича и вкуснее любого пирога

Беру муку, сливочное масло и мясной фарш — и создаю изысканное блюдо, которое выглядит как настоящий кулинарный шедевр. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для праздничного пасхального стола.

Получается обалденная вкуснятина: румяный, слоистый рулет с золотистой корочкой, внутри которого сочная мясная начинка с морковью и луком и сюрпризом из целых яиц. Блюдо настолько красивое и вкусное, что гости просят рецепт, не успев сесть за стол.

Для приготовления вам понадобится: 3 стакана пшеничной муки, 150 граммов сливочного масла, 1 стакан воды, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 столовая ложка растительного масла, 3 штуки вареных яиц, 1 штука сырое яйцо, 400 граммов мясного фарша, 1 штука морковь, половина луковицы, соль, перец, 1 чайная ложка сушеных прованских трав, 1 столовая ложка сметаны.

Муку просейте с разрыхлителем, добавьте ледяную воду и растительное масло, замесите эластичное тесто. Тонко раскатайте, смажьте растопленным сливочным маслом, сложите в несколько слоев, сверните рулетом и уберите в морозилку на 15 минут. Фарш смешайте с тертыми морковью и луком, прованскими травами, солью и перцем.

Тесто раскатайте толщиной 5 миллиметров, выложите на противень. Распределите фарш, оставляя отступы по краям, сверху выложите вареные яйца. Краями теста накройте фарш, сделайте надрезы, формируя треугольники, и накройте ими рулет. Смажьте взбитым сырым яйцом со сметаной и выпекайте при 180 градусах 30 минут.

