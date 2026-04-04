«Клоун тоже веселится»: главу МИД ФРГ высмеяли из-за российского трека Глава МИД ФРГ Вадефуль смонтировал видео с мероприятия под трек «Патрики»

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль попытался продвинуть себя в социальных сетях, смонтировав видео под популярный российский трек «Патрики» исполнительницы Nasty Babe. Однако результат оказался скандальным — он вызвал шквал критики со стороны немецких юзеров.

Ролик, который опубликовал глава немецкого внешнеполитического ведомства, представляет собой нарезку кадров с одного из официальных мероприятий. На фоне звучит модная молодежная музыка, однако немецкие интернет-пользователи идею не оценили. Они обратили внимание, что ФРГ находится в отчаянном положении, однако политики не забывают в этот период веселиться.

Клоун тоже веселится. Поэтому он и работает в цирке, — констатировал один из пользователей Сети.

Отдельной темой для насмешек стало то, что для создания видео использовалась новая версия русскоязычного хита 2010-х годов «Бродяга» певца Эльбруса Джанмирзоева. Таким образом, министр умудрился вызвать гнев соотечественников, невольно прорекламировав сразу два российских музыкальных продукта.

