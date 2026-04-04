04 апреля 2026 в 22:43

Погоду в субботу в Москве назвали характерной для конца апреля

Леус: в субботу температурные показатели в Москве достигли нормы конца апреля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Суббота, 4 апреля, в российской столице оказалась аномально теплой, сообщил в беседе с РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Воздух прогрелся почти до плюс 15 градусов по Цельсию, что соответствует климатической норме конца апреля.

Начало апреля в столице продолжило теплые тенденции рекордного марта — средняя температура воздуха первых трех дней месяца почти на семь градусов превысила рамки климата. Сегодняшний день, который Москва провела под влиянием периферии антициклона с запада, также оказался аномально теплым, — рассказал Леус.

Синоптик подчеркнул, что максимальная температура в субботу почти достигла 15-градусной отметки. Однако тепло надолго не задержится. Оно возьмет паузу, а весна напомнит, какой она должна быть в эти числа календаря.

Уже завтра, в Вербное воскресенье, погоду в столице испортит циклон. Он принесет плотные облака, дожди, порывистый ветер и заметное похолодание. После полудня в городе ожидается лишь плюс 6–8 градусов.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова заявила, что минувший март вошел в число 10 самых теплых за всю историю наблюдений в России, а в европейской части страны занял третью строчку. Она уточнила, что на севере Дальнего Востока март занял второе место по теплу.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

