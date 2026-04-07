Что, опять зима? На Москву надвигаются морозы до -5, штормовой ветер и снег

На наступившей неделе погода проверит на прочность москвичей и жителей Центральной России. Синоптики прогнозируют возвращение снегопадов, гололеда, а также резкое снижение температуры. Одни эксперты утверждают, что эти погодные катаклизмы — последние нынешней весной, другие придерживаются мнения, что холода еще не раз вернутся. Какие сюрпризы нам преподнесет небесная канцелярия в ближайшие дни — в материале NEWS.ru.

Ждать ли снегопадов в апреле

Возвращения снега следует ожидать уже на этой неделе, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в ночное время в Москве и области столбики термометров будут понижаться до отметки минус 5 градусов.

«Преимущественно снег начнет выпадать в период со среды до пятницы. В субботу, 11 апреля, влияние циклона станет постепенно сходить на нет, а 12 числа установится погода без осадков, будет солнечно», — сообщил Ильин.

По его словам, еще один неприятный фактор — сильный ветер. Его скорость достигнет 10–15 метров в секунду. Сначала он будет юго-западным, затем — северо-западным, а в дальнейшем — северным.

Собеседник также рассказал, что в дневные часы в Москве ожидается мокрый снег, а по ночам — гололедица.

«Впрочем, в апреле такие явления случаются достаточно часто. Я бы не стал говорить о том, что это что-то из ряда вон выходящее», — сказал Ильин.

Метеоролог Евгений Тишковец в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что в ближайшие дни заряды снега обязательно будут, мы никуда от этого не денемся. Он также сообщил, что по ночам ожидается минусовая температура.

«Ливни будут переходить в снег, хотя сугробов по колено мы уже не увидим. Нынешняя волна холода — обычная ситуация для апреля», — пояснил Тишковец.

По его словам, самыми холодными, снежными, ветреными и «скользкими» окажутся четверг и пятница, 9-10 апреля. Тишковец сообщил, что в тылу циклона порывы промозглого северного ветра, в сопровождении метели при видимости до 1–4 км, по скорости достигнут штормовых 15 метров в секунду. Из-за этого людям будет казаться, что вернулась зима.

«В ночь на пятницу местами не исключен ледяной дождь. Зона заморозков и снегопадов проникнет до Черноземья. В Верхневолжье временно восстановится снежный покров высотой 5–10, местами до 13 см», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Ждать ли новых волн похолодания в апреле

По прогнозу Тишковца, похолодание на этой неделе будет последним в нынешнем сезоне. «Судя по имеющимся расчетам, такого холода мы больше в апреле не увидим. В середине месяца должны выйти на апрельскую норму. Главная задача — пережить текущую неделю», — пояснил собеседник.

Впрочем, метеоролог Александр Сергеев менее оптимистичен в прогнозах. По его мнению, похолодание, которое в эти дни накрыло Москву, регионы Центральной России и Поволжье, еще может вернуться.

«Апрель — традиционно довольно коварный месяц. Есть опасения, что после нынешнего витка похолодания наступит следующее. Вполне возможно, что заморозки и мощные ледяные дожди вновь придут в Москву в 20-х числах месяца. Пока это предварительный прогноз, однако полностью исключать такого сценария я бы не стал», — сказал специалист.

По его словам, жаркая погода, которая прогнозировалась ранее, по всей видимости, передвинется на более поздний срок.

Когда нужно «переобуть» машину

Многие автомобилисты уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Тишковец отметил, что это было поспешным решением.

«Многие „переобулись“ рано: нас ожидают и мокрый снег, и минусовая температура в ночное время. Тем автомобилистам, которые уже поменяли резину, я бы порекомендовал поставить машину на два-три дня на прикол, чтобы не рисковать», — сказал Тишковец.

По его словам, в вопросе «переобувки» автомобиля следует руководствоваться армейской логикой. «Смена формы в Вооруженных силах во все времена происходит не ранее 15 апреля. И это правильно», — сказал эксперт.

Ильин подтвердил, что езда на летней резине в ближайшее время может оказаться опасной. «Особенно бдительным стоит быть тем, кто много ездит в ночное время. На отдельных участках может быть достаточно скользко», — подчеркнул синоптик.

Какую погоду ждать на Пасху

На Пасху, 12 апреля, москвичей ожидает довольно холодная погода, рассказал NEWS.ru Тишковец.

«В праздничный день не стоит надеяться на тепло в столице. Местами будут выпадать осадки. Ночью температура будет около нуля, днем при самом оптимистичном варианте воздух прогреется до 6–11 градусов», — сообщил синоптик.

Сергеев подтвердил, что 12 апреля в Москве и большинстве регионов в центре России не стоит ожидать существенного потепления. По его словам, в лучшем случае не будет осадков, однако в целом прогнозируется достаточно прохладная погода.

