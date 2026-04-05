05 апреля 2026 в 16:04

Москвичам рассказали, какая погода их ждет на Пасху

Синоптик Позднякова: на Пасху в Москве будет около 10 градусов тепла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На Пасху, 12 апреля, в Москве будет около 10 градусов тепла, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в этот день будет соответствовать климатической норме.

Погода обещает улучшиться к следующим выходным, то есть к Пасхе. Осадки должны прекратиться, и температура повысится. По предварительному прогнозу, в эти дни дневная температура будет около плюс 10 градусов. Циклоны, испортившие погоду на Северном Кавказе, придут портить погоду уже в Центральной России. Тем не менее на Пасху в целом мы ожидаем достаточно благоприятные условия. Уже не будет таких осадков, как в середине недели, и такой прохлады. Температура выйдет хотя бы на климатическую норму, — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что середина следующей недели в Москве будет достаточно холодной. Она добавила, что температура будет ниже нормы, а в ночное время возможны осадки в виде снежной крупы.

8–9-го числа ожидается холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на три-четыре градуса. В ночные часы прогнозируются осадки: дождь будет чередоваться с мокрым снегом. Не исключено, что в ночное время будут наблюдаться моменты со снежной крупой. Температура воздуха понизится, и в ночные часы в Москве ожидается около нуля, а по области — отрицательная температура до минус 3–4 градусов. 9–10-го числа дневная температура будет невелика, в пределах 5–6 градусов. Также будет довольно плотный и порывистый ветер, поэтому будет казаться, что на улице очень холодно, — подытожила Позднякова.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что четверг и пятница, 9 и 10 апреля, станут самыми холодными и снежными днями на следующей неделе в Москве. По его словам, по ощущениям температура будет достигать 5–8 градусов мороза.

Софья Якимова
