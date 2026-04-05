05 апреля 2026 в 07:00

Мороз до –4 вместо жары, снег и дожди: погода в Москве и Питере 6–12 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Не по сезону теплые и ясные дни окончательно уйдут в прошлое. На смену им придут заморозки, дожди со снегом и временами достаточно плотный ветер. О погоде в Москве и Петербурге на неделе с 6 по 12 апреля NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 6 по 12 апреля

Температурный режим в Московской области придет в соответствие с климатической нормой. Начнется похолодание при преобладании облачной погоды с прояснениями.

С 6 по 8 апреля в Москве воздух в дневные часы прогреется до 4–9 градусов выше нуля. В ночное и утреннее время столбики термометров будут показывать от 0 до +2. С понедельника по среду ожидаются дожди, по ночам возможен мокрый снег.

В четверг, 9 апреля, похолодает еще сильнее: днем температура воздуха будет находиться в диапазоне от нуля до +5 градусов. Ночью возможны заморозки до –2. Местами возможен слабый дождь, ночью с примесью снега.

В ночь на пятницу ожидается температура от нуля до –1 градуса, днем потеплеет, а воздух прогреется до плюс 4–9 градусов. Осадки не прогнозируются.

В субботу и воскресенье также будет без осадков. Температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов, по ночам — до –2.

В понедельник и во вторник атмосферное давление составит соответственно 742 и 737 миллиметров ртутного столба. В последующие дни начнется его рост. К выходным давление поднимется до 750 миллиметров ртутного столба.

В понедельник и во вторник ожидается северо-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. В последующие дни недели преобладающее направление ветра будет северным, его скорость снизится до 3–6 метров в секунду.

Ждать ли мокрого снега в столице

В начале следующей недели в Москве ожидаются дожди и мокрый снег, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он дал другой прогноз. По словам синоптика, в понедельник и во вторник в столице прогнозируется прохладная погода.

«На следующей неделе намечаются кардинальные перемены в атмосфере. Большую часть понедельника Москва будет находиться под защитой антициклонального купола с характерной переменной облачностью и сухим воздухом. Лишь вечером, с приближением теплого атмосферного фронта, небо затянут многоярусные облака, и начнутся обложные дожди. Минимальная температура составит от +1 до +4 градусов, после полудня — от +11 до +14», — отметил Тишковец.

По его словам, во вторник ночью в теплом секторе циклона пройдут дожди. Столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов.

«В дневные часы начнет прорываться холодная фронтальная система, вдоль которой к ливням кое-где прибавится мокрый снег, температура будет не выше +9 градусов. В среду циклон повернется своей тыльной стороной и в сопровождении зарядов мокрого снега с дождем обеспечит заток полярного воздуха, из-за чего ночная температура понизится до нуля градусов. В дневные часы будет всего до +8», — отметил синоптик.

По данным метеоцентров, в понедельник, 6 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +12 градусов. К вечеру небо затянут облака и начнутся затяжные дожди.

Какая погода ожидается в Петербурге с 6 по 12 апреля

По данным синоптика Ильина, в понедельник и во вторник в Северной столице будет облачно и выпадут дожди. Дневная температура воздуха составит от +7 до +9 градусов, по ночам — от нуля до +2.

В среду и четверг днем воздух прогреется до 4–6 градусов выше нуля. В ночь на 8 апреля подморозит до –2, а на 9 апреля — до –4 градусов. Осадки продолжатся в виде дождей и мокрого снега в ночное время.

В пятницу будет без осадков. Ночью ожидается температура воздуха до –3 градусов, днем — от нуля до +2.

В выходные осадки не прогнозируются. В ночь на 11 апреля похолодает до –4 градусов, днем потеплеет до +6. В воскресенье ночью ожидается температура воздуха от нуля до –2, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 5–7 градусов.

В понедельник и во вторник атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. К среде оно вырастет до 764, а к концу рабочей недели — до 770 пунктов и выше.

В понедельник ожидается юго-западный ветер со скоростью 4–7 метров в секунду, во вторник и среду — северный, 3–8 метров в секунду. В четверг и пятницу прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 6–9 метров в секунду.

Максим Ширяев
