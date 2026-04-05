05 апреля 2026 в 11:44

Конец теплу и весне: на Москву надвигаются метель и ледяной дождь, прогноз

Фото: Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»
Синоптики обещают москвичам на следующей неделе снег и ледяной дождь, грядет арктическое вторжение. Что об этом известно, какая погода будет в столице и Санкт-Петербурге 6–12 апреля?

Погода в Москве 6–12 апреля, будет ли снег

В ночь на понедельник в столицу придет гребень антициклона: осадки прекратятся, температура понизится до 0…+3 градусов. Днем — дожди и до +8. До среды включительно ночью от 0 до +3, днем +6–9. Во второй половине недели похолодает до −2–5, ожидается гололедица.

Перепады атмосферного давления ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Ко вторнику, 7 апреля, оно упадет до 735 миллиметров ртутного столба и к выходным вырастет до 760.

«Ожидается „барическая пила“ — падение ко вторнику до 735 миллиметров ртутного столба и рост к выходным до 760 миллиметров ртутного столба будут провоцировать скачки давления у метеочувствительных людей и простуду. Одевайтесь многослойно», — предупредил он.

9 и 10 апреля — четверг и пятница — станут самыми холодными и снежными днями на следующей неделе в Москве, столицу накроет метель с видимостью до 1–4 километров, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. В ночь на 10 апреля в Москве может пойти ледяной дождь.

«В Верхневолжье временно восстановится снежный покров высотой 5–10 сантиметров, местами до 13 сантиметров», — предупредил синоптик.

В городе также могут ударить заряды мокрого снега. В течение всей недели в Москве возможны дожди.

«Грядущая неделя ознаменуется мощным арктическим вторжением, холодными дождями, в сумерках со снегом и вероятностью формирования в период с четверга до вторника временного неустойчивого снежного покрова высотой 1–2 сантиметра», — рассказал Тишковец.

В субботу и воскресенье ожидается без осадков. Температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов, по ночам — до −2.

Какая погода ожидается в Петербурге с 6 по 12 апреля

По данным синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина, в понедельник и во вторник в Северной столице будет облачно и выпадут дожди. Он рассказал NEWS.ru, что дневная температура воздуха составит от +7 до +9 градусов, по ночам — от 0 до +2.

В среду и четверг днем воздух прогреется до 4–6 градусов тепла. В ночь на 8 апреля подморозит до −2, а на 9 апреля — до −4 градусов. Возможны осадки в виде дождей и мокрого снега по ночам.

В пятницу осадков не планируется. Ночью ожидается температура воздуха до −3 градусов, днем — от 0 до +2.

В выходные осадков не будет. В ночь на 11 апреля похолодает до −4 градусов, днем потеплеет до +6. В воскресенье ночью ожидается температура воздуха от 0 до −2, а в дневные часы воздух прогреется до 5–7 градусов тепла.

Михаил Родионов
