«Одевайтесь многослойно»: синоптик обратился к метеочувствительным москвичам Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве будут резкие перепады давления

Перепады атмосферного давления ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, ко вторнику, 7 апреля, оно упадет до 735 миллиметров ртутного столба и к выходным подскочит до 760.

Ожидается «барическая пила» — падение ко вторнику до 735 миллиметров ртутного столба и рост к выходным до 760 миллиметров ртутного столба будут провоцировать скачки давления у метеочувствительных людей и простуду. Одевайтесь многослойно, — предупредил эксперт.

В ночь на понедельник в столицу придет гребень антициклона: осадки прекратятся, температура понизится до 0…+3 градусов. Днем — дожди и до +8. До среды включительно ночью от 0 до +3, днем +6–9. Во второй половине недели похолодает до −2–5, ожидается гололедица.

Самыми холодными и ветреными, по словам специалиста, станут четверг и пятница: порывы северного ветра достигнут 15 метров в секунду, с метелью, и из-за ветра будет казаться, что на улице −5–8 градусов.

Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз на лето, согласно которому в большинстве регионов ожидается аномально жаркая погода. В июне превышение среднемесячных температур прогнозируется на территориях Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края.