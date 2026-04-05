Парад Победы отменят в Москве в 2026 году? Что известно, ответ Кремля

В Кремле ответили на слухи об отмене парада Победы в Москве 9 мая 2026 года. Что известно, каковы подробности, откуда пошли сообщения об «отмене» мероприятий, состоится ли парад?

Отменят ли парад Победы в Москве в 2026 году

Ряд СМИ и Telegram-каналов распространили слух о возможной отмене парада Победы в Москве в 2026 году. В качестве аргументов приводились косвенные факты, в том числе «непривычная тишина на этапе подготовки».

Источники ссылались на якобы угрозу безопасности: в текущих условиях скопления людей, техники и руководства на главной площади страны представляется важнейшей целью для «противника».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи: «Мы готовимся к празднованию Дня Победы».

Ранее стала известна дата проведения генеральной репетиции парада Победы в Москве.

«Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Более того, Песков до этого отмечал, что Россия будет рада видеть лидеров дружественных стран на параде Победы в Москве. Он подчеркнул, что окончательный список с именами иностранных гостей на торжественных мероприятиях в честь 9 Мая пока не составлен.

«Как только этот список будет финализирован и мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем», — добавил Песков.

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто из мировых лидеров приедет на парад Победы в Москве в 2026 году

Сразу несколько зарубежных государственных деятелей изъявили желание посетить Москву в честь Дня Победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В связи с этим у российского лидера Владимира Путина на 9 мая уже предусмотрена серия важных международных контактов, уточнил он.

По словам Ушакова, российская сторона прорабатывает детали визитов. Помощник президента не стал раскрывать имена пожелавших приехать лидеров.

На текущий момент известно, что парад Победы посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Бадра Гунба.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности посетить торжества по случаю Дня Победы в Москве.

В 2025-м парад на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетили лидеры 27 стран.

В их числе оказались глава КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавлявший тогда Республику Сербскую Милорад Додик, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

