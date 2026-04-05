Песков заявил, что Кремль готовится к празднованию 81-й годовщины Победы

Кремль продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию «Осторожно Media». Так он прокомментировал слухи о якобы отмене парада.

Мы готовимся к празднованию Дня Победы, — указал Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что несколько зарубежных политиков выразили желание прилететь в Москву в честь Дня Победы. У российского президента Владимира Путина на 9 мая уже запланирована серия международных контактов. Российская сторона прорабатывает детали визитов, уточнил он.

Песков также отметил, что Москва будет рада видеть лидеров дружественных стран на параде Победы в Москве. Известно, что в столицу приедут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Бадра Гунба. Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить торжества по случаю 9 Мая.