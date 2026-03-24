В Кремле высказались о присутствии иностранных лидеров на параде Победы Песков: Россия будет рада видеть лидеров дружественных стран на параде Победы

Россия будет рада видеть лидеров дружественных стран на параде Победы в Москве, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что окончательный список с именами иностранных гостей на торжественных мероприятиях в честь 9 Мая пока не составлен, передает пресс-служба Кремля.

Пока нет окончательного перечня глав государств и правительств, которые присоединятся к нам на праздновании. Вы знаете, что традиционно мы будем рады видеть в Москве на праздновании 9 Мая самый широкий круг наших друзей из дружественных стран. Как только этот список будет финализирован, и мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем, — отметил Песков.

Ранее стало известно, что парад Победы посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Бадра Гунба. Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить торжества по случаю 9 Мая. Песков также подчеркивал, что участие в этом торжественном мероприятии является выражением уважения к героям Великой Отечественной войны.