Еще один глава государства посетит Россию в День Победы

Еще один глава государства посетит Россию в День Победы Президент Абхазии приедет в Москву на Парад Победы по приглашению Путина

Президент Абхазии Бадра Гунба приедет в Москву на Парад Победы по приглашению российского лидера Владимира Путина, сообщила пресс-служба абхазского главы государства. По словам Гунбы, участие в этом мероприятии — дань уважения героям Великой Отечественной войны. Он добавил, что 9 Мая — священная дата, объединяющая народы общей историей.

Президент Республики Абхазия Бадра Гунба 9 мая посетит Москву <...> и примет участие в параде Победы на Красной площади, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывший президент Республики Сербской Милорад Додик приедет в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Он также отметил, что этим летом его ждет насыщенная программа: поездка в Италию, Францию, а затем в Израиль.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить торжества по случаю Дня Победы в Москве. Кроме того, он сообщил о планах принять участие в памятных мероприятиях в Нормандии в июне.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президента США Дональда Трампа действительно могут пригласить на мероприятия в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что в Кремле уточнят, сможет ли хозяин Белого дома присутствовать на параде.