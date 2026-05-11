«Предупреждение всему миру»: сигнал России встревожил Запад SC: парад в Москве стал предупреждением всему миру

Парад в Москве стал предупреждением всему миру о серьезности намерений России, заявил обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture. По его словам, мирные переговоры невозможны, пока президентом Украины остается Владимир Зеленский.

Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру: Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей, — сказано в материале.

Ранее пользователи социальной сети X призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен заткнуться после ее поздравления на 9 Мая. В частности, чиновница поздравила всех с Днем Европы без упоминания роли Советского Союза в победе над нацистской Германией. По словам журналиста Брайана Макдональда, лидеры ЕС превратили 9 Мая в своего рода стерильный праздник, воспевающий их собственную версию «европейских ценностей».

Также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский по профессии является комедиантом, который пытается играть в трагедию. По его словам, часто в истории бывает наоборот и «трагедия превращается в фарс».