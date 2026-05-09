Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети Х подверг критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она проигнорировала роль Советского Союза в достижении мира в Европе после разгрома нацизма. По его словам, чиновники в Брюсселе превратили 9 Мая в своего рода стерильный праздник, воспевающий их собственную версию «европейских ценностей».

Есть какой-то сюрреализм в том, как брюссельские бюрократы превращают 9 Мая в своего рода бескровный праздник в LinkedIn, посвященный их версии «европейских ценностей», при этом замалчивая тот факт, что для большей части континента эта дата исторически связана с победой Советского Союза над нацистской Германией, — написал Макдональд.

Ранее сенатор Алексей Пушков предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу повесить в своем кабинете фотографию красного знамени над Рейхстагом, чтобы не забывать о том, кто освободил Германию от нацизма. Мерц до этого поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, ни словом не упомянув о решающей роли в этом Советской армии.