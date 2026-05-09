День Победы — 2026
09 мая 2026 в 16:09

Пушков нашел необычный способ, как вылечить Мерца от забывчивости

Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу повесить в своем кабинете фотографию красного знамени над Рейхстагом, чтобы не забывать о том, кто освободил Германию от нацизма. Мерц в соцсети X до этого поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, ни словом не упомянув о решающей роли в этом Советской армии, за что пользователи сети его раскритиковали.

Канцлер Мерц сделал вид, что не знает, кто освободил немцев от нацизма. Поздравив немцев с освобождением, он забыл назвать освободителя. Канцлеру надо повесить в своем кабинете знаменитую фотографию красного знамени над Рейхстагом, — написал Пушков.

По мнению сенатора, это изображение очень помогает вылечиться от «политической деменции». Он также добавил, что фотография напоминает об уроках прошлого и должна помочь избежать непоправимых ошибок, если канцлер вообще способен хоть что-то понимать.

Знаменитый снимок Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине» был сделан 2 мая 1945 года.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался публично называть силы, освободившие страну от нацизма. Чиновник уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о роли Красной армии, сославшись на то, что данные факты исторически задокументированы.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

