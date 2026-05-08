День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 19:52

Власти ФРГ увильнули от вопроса об освободителях Германии от нацизма

Зампред правительства ФРГ Майер уклонился от вопроса об освободителях Германии

Штеффен Майер Штеффен Майер Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался публично называть силы, освободившие страну от нацизма, во время брифинга в Берлине. Чиновник уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о роли Красной армии, сославшись на то, что данные факты исторически задокументированы, передает РИА Новости.

До этого канцлер Фридрих Мерц также избежал упоминания СССР в своем праздничном поздравлении, что вызвало волну критики в социальных сетях. Представитель кабинета министров попытался оправдать лаконичность канцлера техническими ограничениями платформы X. Однако даже после настойчивых просьб прессы озвучить конкретных победителей фашизма Майер предпочел сохранить молчание.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что оппоненты России стремятся обесценить героические свершения советских воинов в период Второй мировой войны. Председатель Российского военно-исторического общества подчеркнул, что сегодня намеренно игнорируется реальный вклад Красной армии, которая разгромила 80% нацистских сил.

Европа
Германия
СССР
Вторая мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.