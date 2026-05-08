Власти ФРГ увильнули от вопроса об освободителях Германии от нацизма Зампред правительства ФРГ Майер уклонился от вопроса об освободителях Германии

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался публично называть силы, освободившие страну от нацизма, во время брифинга в Берлине. Чиновник уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о роли Красной армии, сославшись на то, что данные факты исторически задокументированы, передает РИА Новости.

До этого канцлер Фридрих Мерц также избежал упоминания СССР в своем праздничном поздравлении, что вызвало волну критики в социальных сетях. Представитель кабинета министров попытался оправдать лаконичность канцлера техническими ограничениями платформы X. Однако даже после настойчивых просьб прессы озвучить конкретных победителей фашизма Майер предпочел сохранить молчание.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что оппоненты России стремятся обесценить героические свершения советских воинов в период Второй мировой войны. Председатель Российского военно-исторического общества подчеркнул, что сегодня намеренно игнорируется реальный вклад Красной армии, которая разгромила 80% нацистских сил.