День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 14:07

Мединский уличил недругов России в принижении подвига Красной армии

Мединский: недруги России хотят принизить подвиг советских воинов

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Противники России хотят принизить подвиг советских солдат в ходе Второй мировой войны, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. По словам председателя Российского военно-исторического общества, которые приводит РИА Новости, в настоящее время факт сокрушения 80% нацистских войск солдатами Красной армии замалчивается.

Наши недруги хотят принизить подвиг советского воина, а нам пытаются навязать, что главной битвой Второй мировой войны была высадка союзных войск в Нормандии, но тот факт, что 80% гитлеровских войск «перемолола» Красная армия, замалчивается и вымаривается из европейских учебников истории, — отметил он.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что россияне продолжают дело поколения победителей, сражаясь в рамках специальной операции. Он подчеркнул, что победители — это родные и близкие для современных граждан люди, а нынешние россияне являются их детьми, внуками и правнуками. По его словам, граждане РФ живут в сильной, независимой и свободной стране.

Власть
Владимир Мединский
Красная армия
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.