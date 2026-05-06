Противники России хотят принизить подвиг советских солдат в ходе Второй мировой войны, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. По словам председателя Российского военно-исторического общества, которые приводит РИА Новости, в настоящее время факт сокрушения 80% нацистских войск солдатами Красной армии замалчивается.

Наши недруги хотят принизить подвиг советского воина, а нам пытаются навязать, что главной битвой Второй мировой войны была высадка союзных войск в Нормандии, но тот факт, что 80% гитлеровских войск «перемолола» Красная армия, замалчивается и вымаривается из европейских учебников истории, — отметил он.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что россияне продолжают дело поколения победителей, сражаясь в рамках специальной операции. Он подчеркнул, что победители — это родные и близкие для современных граждан люди, а нынешние россияне являются их детьми, внуками и правнуками. По его словам, граждане РФ живут в сильной, независимой и свободной стране.