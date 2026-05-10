«Свобода и мир пришли с востока»: Фицо преподал исторический урок Фицо напомнил, что свобода и мир пришли в Словакию с востока

Свобода и мир пришли в Словакию благодаря «востоку» и Красной армии, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо на государственных торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в городе Липтовски-Микулаш. Он также призвал другие страны не забывать об этом, передает издание Tasr.

Свобода и мир пришли в Словакию с востока. Не будем об этом забывать, — отметил Фицо.

Политик выразил обеспокоенность ситуацией в мире. Он отметил, что «никто ничего не уважает», а крупные государства «делают что хотят». По словам Фицо, международное право в мире игнорируется, Евросоюз ослаб, ООН потеряла свое значение, а НАТО «постепенно разваливается».

Ранее Фицо подтвердил, что передал президенту России Владимиру Путину слова украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности провести встречу «в любом формате». Он констатировал, что без прямого диалога на уровне глав государств конфликт завершить не удастся. Словацкий премьер выразил убеждение, что сторонам необходимо искать мирное решение, невзирая на критику со стороны «некоторых европейских политиков».