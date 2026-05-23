«Шли прицельно»: Мединский сравнил ВСУ с нацистами после атаки на ЛНР Мединский напомнил о действиях нацистов в годы ВОВ после атаки на Старобельск

По школам, училищам, пионерским лагерям и детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную войну, написал помощник президента Владимир Мединский в Telegram-канале. Так он прокомментировал атаку на общежитие в Старобельске, где погибли 18 человек.

После налета дронов — шли прицельно, тремя волнами — все разрушено. Погибло не менее 18 учащихся, более 40 ранено. По школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную. Иных аналогий не припомню, — написал Мединский.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал терактом атаку на общежитие. По словам дипломата, виновные в этом военном преступлении понесут неотвратимое наказание. Мирошник сравнил ВСУ с нацистами и загнанными крысами, которые покушаются на жизнь детей.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа был нанесен при поддержке европейских лидеров. По его мнению, Запад использует Киев с целью остановить развитие России и уничтожить ее.