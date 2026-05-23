Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 19:08

«Шли прицельно»: Мединский сравнил ВСУ с нацистами после атаки на ЛНР

Мединский напомнил о действиях нацистов в годы ВОВ после атаки на Старобельск

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

По школам, училищам, пионерским лагерям и детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную войну, написал помощник президента Владимир Мединский в Telegram-канале. Так он прокомментировал атаку на общежитие в Старобельске, где погибли 18 человек.

После налета дронов — шли прицельно, тремя волнами — все разрушено. Погибло не менее 18 учащихся, более 40 ранено. По школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную. Иных аналогий не припомню, — написал Мединский.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал терактом атаку на общежитие. По словам дипломата, виновные в этом военном преступлении понесут неотвратимое наказание. Мирошник сравнил ВСУ с нацистами и загнанными крысами, которые покушаются на жизнь детей.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа был нанесен при поддержке европейских лидеров. По его мнению, Запад использует Киев с целью остановить развитие России и уничтожить ее.

Власть
Владимир Мединский
ЛНР
ВОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский вратарь и украинский защитник «ПСЖ» отказались от рукопожатия
Пасечник раскрыл число жертв после нового удара ВСУ по ЛНР
Мединский призвал россиян задуматься, что будет в случае победы Запада
Оперштаб раскрыл число жертв атаки ВСУ в Белгородской области
Бывший полузащитник сборной России Глушаков перенес операцию
В США оценили ядерные учения России и Белоруссии с запуском «Цирконов»
ВСУ ударили по центру Луганска после атаки на колледж в Старобельске
Звезду Netflix нашли мертвым в Канаде
«Одно из двух»: Трамп назвал дату окончательного решения иранского вопроса
Глава ЦРУ приехал в Гавану в компании убийцы кубинских охранников Мадуро
«Шли прицельно»: Мединский сравнил ВСУ с нацистами после атаки на ЛНР
В Троицке вспыхнули дом и баня
Украинскому блогеру запретят въезд в Польшу на фоне скандала с заповедником
Выживший при атаке ВСУ в Старобельске студент рассказал о пережитом ужасе
«Выродки»: Мединского возмутила реакция Запада на атаку в Старобельске
Садовое кольцо в Москве закроют по особому случаю
ВСУ дважды за день обстреляли белгородский поселок
В Европе подтвердили истерику Зеленского после учений России и Белоруссии
Политолог ответил, кем США могут заменить европейских союзников
По цеху Запорожской АЭС нанесен удар
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.